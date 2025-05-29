Встречу призывников с сотрудниками военкомата провели в Богородском округе

Юношам подробно рассказали о призывной кампании в Богородском округе. Также ребята узнали о привилегиях контрактной службы в армии.

Многие молодые люди слышали о контрактной службе, но далеко не все разбираются, что это такое и кто ее может проходить. О привилегиях такого вида службы, о том, кто может стать контрактником, и как это сделать будущим призывникам рассказали представителя военкомата, а также воинских частей Богородского округа.

В стенах Ногинского Центра культуры имени Григория Васильевича Калиниченко молодым людям рассказали о том, что контракт может стать альтернативой срочной службе. При этом призывник получит право на получение материальной поддержки.

Военный комиссар Богородского округа, Электростали и Черноголовки Михаил Борисов обратил особое внимание на возможность при заключении контракта получить как гражданское, так и военное заочное образование.

Своим опытом поделились бойцы, заключившие контракт после такой же встречи, прошедшей осенью прошлого года.

«О том, что пошел служить по контракту ни капли не жалею. Попав в Центр контроля космического пространства, сразу понял, что все мои переживания и сомнения были напрасны. Я проживаю в служебном жилье, получаю стабильное денежное довольствие. А главное — мне нравится то, чем я сейчас занимаюсь», — рассказал рядовой Дмитрий Пак.