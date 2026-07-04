Председатель Совета депутатов Химок назначил выборы нового созыва

Председатель Совета депутатов Химок Сергей Малиновский провел очередное заседание, на котором при участии главы округа Инны Федотовой парламентарии назначили выборы депутатов нового созыва на 20 сентября 2026 года. Также депутаты утвердили новую редакцию Устава городского округа, исполнение бюджета за 2025 год и внесли изменения в Положение о бюджетном процессе.

В рамках заседания Совет депутатов рассмотрел ряд вопросов развития муниципалитета. Утвержденная редакция Устава закрепляет правовые основы деятельности органов местного самоуправления с учетом изменений федерального и регионального законодательства, что обеспечивает актуализацию нормативной базы округа.

Принятые бюджетные решения направлены на сохранение прозрачности финансовой системы и эффективное распределение средств на реализацию наказов жителей. Внесенные корректировки в Положение о бюджетном процессе позволяют оперативно реагировать на потребности муниципалитета.

Кроме того, депутаты утвердили вопросы имущественного характера: в муниципальную собственность приняты проезд № 449 с объектами благоустройства, интерактивные панели для образовательных учреждений, программное обеспечение для детей с ограниченными возможностями здоровья, а также техника для коммунальных служб.

Сергей Малиновский отметил, что каждое принятое решение связано с развитием округа и решением конкретных задач, а работа по обновлению нормативной базы, укреплению финансовой системы и созданию условий для развития инфраструктуры будет продолжена. Принятые решения вступают в силу в установленном порядке и станут основой для дальнейшей деятельности органов местного самоуправления Химок.