Встречу по вопросу установки игровой площадки провели с жителями Химок

Лидер Движения общественной поддержки Антон Блинов провел встречу с жителями Старых Химок во дворе дома № 3/1 на улице Первомайской, где основным вопросом стала установка детской игровой площадки. Жителям представили два проекта обустройства, и по итогам голосования был выбран наиболее безопасный вариант с учетом требований к покрытию, расположению элементов и возрастным категориям детей.

В ходе диалога участники встречи рассмотрели оба варианта, оценив их с точки зрения удобства и соответствия потребностям семей. Антон Блинов выслушал мнения жителей и зафиксировал их предложения, после чего выбранный проект был передан в профильные службы для дальнейшей реализации.

«Встречи с жителями во дворах позволяют принимать решения, которые действительно учитывают интересы людей. Важно, что проект детской площадки выбирали сами жители — это гарантирует, что она будет востребована и безопасна для детей», — отметил Антон Блинов.

Муниципальный депутат Химок Татьяна Кавторева добавила, что установка детских площадок по инициативе и с участием жителей остается одним из эффективных форматов благоустройства дворовых территорий в округе.