Встречу о развитии ферм провели на гастрономическом фестивале в Истре

Гастрономический сырный фестиваль открылся в Истре 1 августа. В нем придумаю участие фермеры из разных регионов страны. Они представят свои товары и получат возможность наладить торговые связи.

Фестиваль пройдет в деревне Дубровское до 3 августа. На площадке встретятся фермеры из разных округов России. Среди них — 75 производителей из Подмосковья. Они представили гостям молочную продукцию, мясные и рыбные товары, мед и многое другое.

Председатель комитета Госумы по аграрным вопросам Владимир Кашин отметил, что Подмосковье занимает лидирующие позиции по изготовлению сыров. На регион приходится 38% от всего объема в ЦФО и более 20% в масштабах страны.

«Для стабильной работы перерабатывающих предприятий необходимо укреплять молочную базу. В прошлом году объем производства сырого молока в регионе составил около 700 тысяч тонн. Стратегической задачей остается дальнейший рост этого показателя, в том числе за счет расширения программ господдержки сельхозтоваропроизводителей, что укрепит обеспеченность молочной промышленности в долгосрочной перспективе», — сказал он.

В рамках фестиваля глава регионального Минсельхозпрода Сергей Двойных провел встречу с фермерами. Они обсудили вопросы развития отрасли и агротуризма.

«Нашей задачей остается помогать производителям, в том числе через меры господдержки. Сегодня обсудили с фермерами развитие агробизнеса в регионе — использование и вовлечение в оборот сельхозземель, финансовые и налоговые аспекты, расширение площадок сбыта для реализации продукции, кадровые вопросы и пути их решения», — сказал Сергей Двойных.

Производством сыра в Подмосковье занимаются более 50 промышленных предприятий и около 50 ферм. Для них действует ряд мер поддержки, в том числе гранты и субсидии.