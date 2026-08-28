Встречу администрации с жителями провели в Мытищах

Выездная встреча с жителями состоялась в Вешках. В ней приняли участие депутаты Совета депутатов городского округа Мытищи и сотрудники администрации.

Главной темой обсуждения стала запаркованность улицы Строителей. Большое количество припаркованных автомобилей мешает жителям въехать на территории своих домовладений. В настоящее время проезд не включен в реестр муниципального имущества, что затрудняет принятие необходимых мер.

Встреча была организована по обращениям жителей. Решение вынести вопрос на рассмотрение комиссии по безопасности дорожного движения было принято по итогам обсуждения.

«В ближайшее время будет инициирована процедура принятия проезда в муниципальную собственность. Это позволит в дальнейшем комплексно решать вопросы организации дорожного движения на улице Строителей», — отметил директор муниципального бюджетного учреждения «Мытищинское территориальное хозяйство» Дмитрий Петрухин.