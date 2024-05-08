Встречи с ветеранами, подарки и парады. Подмосковье заканчивает подготовку к празднованию Дня Победы | 360°

Подмосковье 08 мая 2024, 13:06 Встречи с ветеранами, подарки и парады. Подмосковье заканчивает подготовку к празднованию Дня Победы Подмосковье направит на выплаты ветеранам к 9 Мая 438 млн рублей Телеканал «360»

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Подмосковье заканчивает подготовку к весенним патриотическим праздникам. В рамках Дня Победы 438,5 миллиона рублей предусмотрено на выплаты участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, узникам концлагерей и тем, кто пережил блокаду. Об этом и другой подготовке «Единой России» к 9 Мая рассказал член фракции в Мособлдуме, руководитель партийного проекта «Историческая память» Владимир Вшивцев в интервью Юлии Минаковской на 360.ru.

Вшивцев отметил, что сам проект «Историческая память является очень объемным и действует на постоянной основе. При этом большое количество мероприятий проходит на территории Московской области.

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«С 10 апреля начата работа, связанная с приведением в порядок и благоустройством памятников, захоронений и мемориалов. Решается вопрос с проведением ремонтных работ по ряду памятников, поскольку ведутся расчеты объемов этих работ. Соответственно ведется большая подготовительная работа, связанная с тем, как мы будем поздравлять ветеранов. Это подарки ветеранам, звонки ветеранам, это проведение парадов у домов, где проживают ветераны», — рассказал Вшивцев.

Депутат Мособлдумы также напомнил, что из-за вопросов безопасности «Бессмертный полк» в этом году будет проводиться в режиме онлайн. На официальном сайте движения сейчас идет регистрация участников — каждый может разместить портрет родственника, участвовавшего в Великой Отечественной войне.

«Только в прошлом году было зарегистрировано более 900 тысяч участников. Эти портреты будут вывешиваться в учреждениях, на машинах, окнах домов. То есть мы обязаны уделить этому большое внимание, потому что сохранение исторической памяти, сохранение памяти о людях, о наших героях, оно должно оставаться, вне зависимости от ситуаций, какими бы они не были», — поделился Вшивцев.

Отдельное внимание Вшивцев уделил выплатам, которые получат ветераны. В этом году предусмотрено 438,5 миллиона рублей. Из этой суммы по 25 тысяч рублей получат участники и инвалиды ВОВ, по 15 тысяч рублей — вдовы и вдовцы, узники концлагерей и те, кто пережил блокаду. Все выплаты будут проходить в автоматическом режиме. При этом никаких документом заполнять не потребуется.

«Большое количество мероприятий связано с проведением встреч с участниками боевых действий, по возможности — с участниками Великой Отечественной войны. Это открытие парт Героев в школах, чему тоже уделяется большое внимание. Этот объемный блок он дает возможность на сегодняшний день еще раз углубиться в историю Великой Отечественной войны. Но, наверное, самая главная задача — не само проведение мероприятий, а еще раз перевернуть исторические страницы. Это является основой воспитания нашего подрастающего поколения. Мы все знаем, что сейчас история активно пытается переписываться на Западе», — добавил Вшивцев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил ветерана Марию Бодрову с 95-летием.

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