Встречи и лекции по защите прав пожилых людей провели в Подмосковье

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская подвела итоги ежегодной акции «Правовой марафон для пенсионеров». Во встречах, лекциях, круглых столах в нескольких городских округах Подмосковья приняли участие около 700 человек.

«Основная цель „Правового марафона для пенсионеров“ — это повышение уровня правовой культуры и социальной адаптации граждан старшего поколения, — отметила Фаевская

Она добавила, что очень важно, чтобы пожилые люди активно участвовали в социальной жизни, знали о нововведениях в законодательстве в области социального и пенсионного обеспечения, здравоохранения и ЖКХ.