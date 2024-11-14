Встречи и лекции по защите прав пожилых людей провели в Подмосковье

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская подвела итоги ежегодной акции «Правовой марафон для пенсионеров». Во встречах, лекциях, круглых столах в нескольких городских округах Подмосковья приняли участие около 700 человек.
«Основная цель „Правового марафона для пенсионеров“ — это повышение уровня правовой культуры и социальной адаптации граждан старшего поколения, — отметила Фаевская
Она добавила, что очень важно, чтобы пожилые люди активно участвовали в социальной жизни, знали о нововведениях в законодательстве в области социального и пенсионного обеспечения, здравоохранения и ЖКХ.
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