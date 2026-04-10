Встречи администрации с жителями аварийных домов прошли в Люберцах

Собрания с участием собственников многоквартирных домов провели в населенных пунктах округа 6 и 7 апреля. Людям рассказали о возможности переезда с помощью сертификата — новой меры государственной поддержки.

Мероприятия состоялись в следующих поселках: Калинина (дома № 11, 14, 15, 16), Малаховка (улица Малаховская, дом № 10 и улица Красная, дом № 11), Опытное поле (дом № 1) и Томилино (улица Потехина, дом № 3). Собственникам объяснили, кто имеет право на сертификат на покупку готового жилья, какие условия нужно соблюсти и до какого срока подавать заявку.

В Подмосковье реализуют новую программу переселения из аварийных домов. Прием заявок на расселение ведется до 1 июля. Жители домов могут обращаться в администрацию округа.

Чтобы получить сертификат, необходимо, чтобы помещение находилось в многоквартирном доме, признанном аварийным и включенном в областную программу расселения. Также у заявителя не должно быть в собственности другого жилья, и ранее он не должен был получать субсидию.

При соблюдении всех условий заявителей включат в программу до 1 августа. После этого у участников будет время до 1 октября, чтобы подобрать квартиру в любом муниципалитете области. Выкуп жилья рассчитывают из суммы 181 тысяча рублей за квадратный метр при минимальной площади 28 квадратных метров.