Встрече молодежи с Героем России Олегом Кононенко прошла в Королеве

Волонтеры Подмосковья получили уникальную возможность пообщаться с легендарным космонавтом Олегом Кононенко. Встреча в молодежном центре «Космос» состоялась в рамках популярного просветительского проекта «Диалоги с Героями».

Ребята смогли задать вопросы человеку, который провел в космосе суммарно почти два года своей жизни. Олег Кононенко откровенно поделился своими впечатлениями от работы на Международной космической станции и секретами подготовки будущих покорителей звезд, подробно рассказал о критериях отбора в престижный отряд космонавтов.

Герой России отметил важность дисциплины, упорства и самоотдачи каждого кандидата, стремящегося стать частью космического экипажа. По словам опытного космонавта, именно эти качества позволяют успешно преодолевать трудности профессиональной деятельности и достигать вершин человеческих возможностей.

Напомним, космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб вернулись с МКС на корабле «Союз МС-25» вместе с американкой Трейси Дайсон 23 сентября 2024 года. Их миссия стартовала 15 сентября 2023 года. Кононенко и Чуб установили новый рекорд по продолжительности полета на станции — 374 суток. Также Кононенко стал первым землянином, который проработал в космосе свыше тысячи дней.