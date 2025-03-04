Встреча жителей с руководителями медицинских учреждений прошла в Видном

Такие мероприятия в формате живого диалога проводятся в Ленинском округе ежемесячно с 2021 года. Сотрудники медицинских учреждений на встрече в историко-культурном отделе Дворца культуры «Видное» рассказали жителям много полезной информации.

Основные вопросы, интересующие горожан, касались записи к узкопрофильным специалистам, графика работы и мест приема, времени ожидания записи к врачу, на обследования и многого другого.

Заместитель главного врача по детству Видновской клинической больницы Екатерина Гордеева рассказала, что на подобных мероприятиях медики обычно предоставляют общую информацию об учреждениях, новостях, открытиях новых поликлиник и новых сотрудниках.

Следующая встреча в формате живого диалога с жителями Ленинского городского округа запланирована на конец марта.

«Нам важна обратная связь от населения, потому что на этих встречах мы узнаем много нового о волнующих их проблемах и потребностях. Такие встречи необходимы как для граждан, так и для нас», — отметила заведующая поликлиникой № 6 «Южная» Елена Маслова.