Встреча жителей с руководителями медицинских учреждений прошла в Видном

Такие мероприятия проводятся в муниципалитете ежегодно с декабря 2021 года. Очередная встреча состоялась в историко-культурном отделе Дворца культуры города Видное.

На вопросы жителей отвечали представители Видновской клинической больницы, стоматологической поликлиники, перинатального центра, филиала «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области», а также сотрудники администрации городского округа. Горожан интересовали темы, касающиеся выписки льготных лекарств, записи к терапевтам и на УЗИ, работы женской консультации, пополнения кадрового состава медицинских учреждений и многие другие.

Жители Ленинского округа смогли получить много полезной информации, которая позволит точнее ориентироваться при лечении и прохождении реабилитации.

Такие встречи в формате живого диалога позволяют оперативно решать вопросы, касающиеся оказания медицинской помощи.