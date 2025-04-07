Встреча жителей с представителями медучреждений прошла в Ленинском округе
Тематическое мероприятие в формате живого диалога состоялось в историко-культурном отделе дворца культуры «Видное» в Ленинском округе. Жители смогли задать вопросы представителям медицинских учреждений муниципалитета.
Участие во встрече приняли более 30 жителей округа. Посетители отмечали, что в таком формате всегда можно оперативно получить не только консультацию специалистов, но и помощь.
На мероприятии обсудили ряд вопросов, в том числе запись к узкопрофильным специалистам и на обследования, вопросы репродуктивной диспансеризации, детской медицины и работу фельдшерско-акушерских пунктов. Все желающие могли побывать на лекции о гигиене полости рта.
«За последние несколько лет очень выросло число онкологических заболеваний, и в полости рта бывают очень серьезные стоматологические патологии. Поэтому такие осмотры очень важны. На ранних стадиях выявления мы направляем пациентов к врачу-онкологу в Московскую областную стоматологию», — прокомментировала заместитель главного врача по медицинской части Видновской стоматологической поликлиники Елена Сидорова.