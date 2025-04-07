Встреча жителей с представителями медучреждений прошла в Ленинском округе

Участие во встрече приняли более 30 жителей округа. Посетители отмечали, что в таком формате всегда можно оперативно получить не только консультацию специалистов, но и помощь.

На мероприятии обсудили ряд вопросов, в том числе запись к узкопрофильным специалистам и на обследования, вопросы репродуктивной диспансеризации, детской медицины и работу фельдшерско-акушерских пунктов. Все желающие могли побывать на лекции о гигиене полости рта.

«За последние несколько лет очень выросло число онкологических заболеваний, и в полости рта бывают очень серьезные стоматологические патологии. Поэтому такие осмотры очень важны. На ранних стадиях выявления мы направляем пациентов к врачу-онкологу в Московскую областную стоматологию», — прокомментировала заместитель главного врача по медицинской части Видновской стоматологической поликлиники Елена Сидорова.