Встреча жителей с известным телережиссером прошла в Мытищах

25 мая жители Мытищ в рамках проекта «Герои. Истории, которых нет в книгах» встретились с Константином Зайцевым — телережиссером, документалистом и военным корреспондентом. За последние годы режиссер создал ряд значимых работ.

Константин Зайцев рассказал, что настоящие истории сильнее любых вымыслов. Они раскрывают суть мужества, показывают цену подвига и напоминают: каждый из нас может стать героем в обычной жизни. В 2023 году его картины «Рождество в Донецке» и «Отцы Донбасса» завоевали признание на международных площадках, включая фестиваль «Кино на службе Отечеству».

В 2025 году вышли новые документальные ленты — «Матерый», «Во имя Жизни» и «На безымянной высоте». Последняя работа была отмечена премией Российского государственного архива на фестивале паралимпийского кино.

«С таким воспитанием, патриотизмом и любовью к Родине из этих ребят вырастут люди, беззаветно любящие свою страну», — отметила глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.