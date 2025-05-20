Встреча жителей с главным врачом Чеховской больницы пройдет 22 мая

В рамках проекта губернатора Московской области «Активное долголетие» состоится встреча с главным врачом Чеховской больницы Андреем Поповым. Руководитель медицинской организации ответит на все интересующие горожан вопросы, касающиеся здравоохранения.
Андрей Попов поделится актуальной информацией об изменениях в работе профильных учреждений и планах по улучшению качества медицинской помощи. На встрече каждый присутствующий сможет задать интересующие вопросы или оставить обращение.
Мероприятие состоится 22 мая в 10:00 в доме культуры «Мечта» по адресу: муниципальный округ Чехов, село Дубна, дом 30.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что льготные категории граждан региона смогут получать лекарства в ближайшей аптеке, а управлять рецептами можно будет при помощи мобильного приложения.
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