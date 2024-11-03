Встреча жителей с администрацией Фрязина прошла во дворце культуры «Исток»

Во дворце культуры «Исток» представители администрации Фрязина встретились с горожанами. На мероприятии обсудили вопросы жилищно-коммунального хозяйства, земельные вопросы и многие другие.

Любой житель Фрязина без предварительной регистрации смог посетить встречу с представителями администрации. Пообщаться с горожанами приехали глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев, депутаты городского Совета, представители профильных служб, заместитель главврача Щелковской больницы, заместитель начальника окружного управления социального развития, сотрудники отдела надзорной деятельности по Щелковскому району и отдела полиции Фрязина.

«Формат очень удобный, мы реализуем выездные администрации по территории города по вопросам, которые наиболее волнуют жителей. Этот формат позволяет любому жителю без записи прийти на прием и задать свой вопрос», — подчеркнул глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев.