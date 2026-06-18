Встреча жителей поселка Пролетарского с администрацией прошла в Серпухове

Глава городского округа Серпухов Алексей Шимко вместе с депутатами Совета депутатов Юлией Громовой, Марией Арсеньевой, Николаем Пушкиным и Максимом Валиковым провел встречу с жителями, в ходе которой были рассмотрены обращения по ремонту дорог, установке детских и спортивных площадок, а также исполнению судебных решений.

По деревне Жерновка поступил запрос на ремонт дорог — работы здесь запланированы на текущий год. Староста деревни Тверитино Юлия Парфенова подняла вопрос установки детской и спортивной площадок: в ближайшее время состоится выезд на место для определения участка под будущий объект. Житель деревни Рыжиково обратился с проблемой исполнения судебного решения 2021 года о переносе забора на проезжую часть — направлено повторное обращение судебному приставу для ускорения процесса, ответ ожидается в течение двух недель. Следующая выездная администрация по запросу предприятий пройдет 1 июля в 15:00 на Серпуховском лифтостроительном заводе.