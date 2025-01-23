Встреча волонтерских организаций прошла в Лосино-Петровском

Мероприятие состоялось в молодежном центре «Движение». Оно посвящалось Дню освобождения Московской области от фашистских захватчиков.

Во встрече приняли участие добровольческие организации «Волонтеры Победы», «Молодая гвардия Единой России» и «Волонтеры Подмосковья», а также представители совета ветеранов городского округа.

Молодые люди обсудили с ветеранами важные моменты военной истории Отечества. Ребята с интересом слушали истории старшего поколения и задавали интересующие их вопросы. Диалог получился живым и содержательным, а встреча прошла теплой и дружественной атмосфере.

«В этом году наша страна будет праздновать 80-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Это еще один повод увеличить количество патриотических мероприятий, направленных на изучение истории России. Отрадно, что молодежь с радостью принимает в них участие», — отметила одна из участниц мероприятия.