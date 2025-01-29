Встреча волонтеров с ветераном-блокадником прошла в Воскресенске

Волонтеры встретились с участником блокады Ленинграда Владимиром Бухаркиным в Белоозерском. Ребята пообщались с очевидцем событий тех лет, а также вручили ему и его супруге подарки.

Мероприятие приурочили к празднованию 81-й годовщины со дня полного снятия блокады Ленинграда. Встреча прошла в отделении молодежного центра «Олимпиец». В ней поучаствовали активисты местного отделения «Волонтеров Победы».

Владимир Федорович рассказал ребятам историю своей жизни. Когда началась блокада, ему было чуть больше двух лет. Вместе с семьей он оказался в осажденном городе.

Во время блокады его родители погибли. А в июле 1942 года маленького Володю, его брата и сестру эвакуировали. Память об этом сохранилась в дневнике, который вел брат Александр. Сейчас фрагменты из него опубликованы в книге «Наша вечная память и боль».

Также волонтеры подарили Лидии Васильевне цветы, а Владимиру Федоровичу — памятный знак «Волонтер Победы».