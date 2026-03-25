Встреча властей с жителями села Ашитково прошла в Воскресенске

В селе Ашитково прошла встреча с руководством городского округа Воскресенск. Жители обсудили с главой муниципалитета и профильными специалистами ключевые вопросы развития сельской инфраструктуры.

На минувшей неделе в населенном пункте работала выездная администрация. Глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин, его заместители, представители профильных ведомств и депутатский корпус обсудили с местными жителями текущее состояние дорог, подъездных путей и детских игровых зон. Особое внимание уделили вопросам благоустройства территории.

На встречу пришли не только жители Ашитково, но и старосты соседних сельских населенных пунктов. Один из активистов поблагодарил руководство округа за решение проблем, которые были обозначены осенью. В ответ глава муниципалитета подчеркнул важность такого формата общения.

«Приятно, что пришли старосты нескольких сельских населенных пунктов. Один из них поблагодарил за вопросы, решенные осенью. Но появились новые, которые мы уже взяли в работу, — отметил Алексей Малкин. — Такие встречи — лучший способ обратной связи. В каждом населенном пункте округа ищем индивидуальные решения, исходя из того, что действительно волнует жителей».

Все поступившие в ходе встречи запросы были зафиксированы и, по словам главы, уже находятся в работе. Муниципальные службы приступят к их отработке в ближайшее время.