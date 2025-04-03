Встреча в честь Дня единения народов России и Белоруссии прошла в Балашихе

Патриотическая встреча «Успех V единстве поколений», посвященная Дню единения народов России и Белоруссии, прошла в Балашихе в школе № 8 для детей с ограниченными возможностями здоровья. Волонтеров и активных жителей наградили за вклад в развитие муниципалитета.

На мероприятии собрались историки, волонтеры и участники боевых действий, которые обсудили общую историю, традиции и духовные ценности, связывающие братские народы. Депутат Государственной Думы Андрей Холод отметил важность патриотизма, основанного на любви к Родине, для создания сильной и процветающей страны. Он наградил благодарственными письмами активных жителей Балашихи, волонтеров и участников добровольческих акций за их вклад в развитие городского округа. Также приняли нового члена «Единой России», которому вручили партийный билет.

Отметим, что установление побратимских связей между Балашихой и белорусским Могилевом в прошлом году заложило прочный фундамент для будущего сотрудничества в сферах культуры, экономики, образования и социальной политики. Это поможет еще больше углубить взаимоотношения России и Белоруссии.