Встреча участников проекта «Школа волонтерства» прошла в Мытищах

Активисты, участвующие в проекте «Школа волонтерства», встретились во флагманском офисе молодежных объединений в Мытищах. Темой мероприятия стала экология.

Ребята обсудили, почему важно бережно относиться к природе и рационально использовать ресурсы. Поговорили и о проекте «БумБатл».

Его реализуют на базе молодежного центра «Импульс». Миссия инициативы — обратить внимание на ценность бумаги как сырья.

Перед школьниками выступил руководитель волонтерского штаба «Импульс» Александр Калинкин. Каждый желающий мог задать ему вопросы.

Организаторы отметили, что советы эксперта помогут подросткам построить экологическое будущее.

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