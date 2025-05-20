Встреча трехсотбалльника по ЕГЭ с будущими выпускниками состоялась в Можайске

В школе № 1 в Можайске прошло мероприятие под названием «ЕГЭ на 100 баллов». На встречу с учащимися приехал выпускник 2024 года Артем Дмитриев, набравший 300 баллов по результатам экзамена.

Также мероприятие посетили депутат Московской областной думы Татьяна Сердюкова, депутат Совета депутатов Можайского округа Василий Овчинников, начальник Управления образования и отраслей социальной сферы Светлана Катальникова.

Школьники задавали гостям вопросы, касающиеся не только выбора ресурсов для подготовки, но и борьбы со стрессом во время экзамена. Выпускники делились своим опытом и методами, которые помогли им успешно пройти испытания.

«300 баллов — это не про гениальность, а про труд. Верьте в себя, и все получится», — сказал Артем Дмитриев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о вовлечении школьников в олимпиадную работу.