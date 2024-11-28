Встреча студентов с предпринимателями ко Дню матери прошла в Мытищах

Активисты «Молодой Гвардии Единой России» организовали встречу студентов с успешными в политике, бизнесе и воспитании детей женщинами. Перед собравшимися выступили спикеры деловых сообществ.

Встреча с женщинами-предпринимателями прошла в библиотеке Российского университета кооперации городского округа Мытищи.

Спикерами встречи стали солидер сообщества «Нежный бизнес» Лидия Никогосян и член политического совета партии «Единая Россия», директор библиотечно-информационного центра городского округа Мытищи Анастасия Мартынова.

«Такие встречи способствуют обмену опытом, налаживанию диалога и созданию коллективной платформы для решения важных общественных проблем», — подчеркнул руководитель местного отделения «Молодой Гвардии» Константин Кузовков.

Присутствующие на мероприятии студенты с интересом задавали вопросы и участвовали в дискуссии, они получили опыт и новые знания.

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