Встреча сотрудников полиции с жителями микрорайона Дружба прошла в Мытищах
В микрорайоне Дружба 28 октября прошла встреча жителей с представителями 1-го отдела МУ МВД «Мытищинское» и депутатом городского округа Мытищи Вячеславом Муравьевым. Жители выразили озабоченность по поводу частых конфликтов с нетрезвыми потребителями алкогольной продукции магазина, которые зачастую сопровождаются угрозами в адрес граждан.
В связи с этим было принято решение о более тесном взаимодействии с правоохранительными органами для получения обратной связи и поддержки. Начальник 1-го отдела полиции Алексей Кудашкин подтвердил, что взял этот вопрос под личный контроль и пообещал усилить меры по обеспечению безопасности и правопорядка.
Кроме того, жители пожаловались на ухудшение санитарных условий из-за проживания мигрантов. В ответ на это представители полиции и депутатского корпуса предоставили жителям список контактных номеров для оперативного решения возникающих проблем.
Председатель территориального общественного самоуправления Алексей Тумасьев отметил, что встреча прошла успешно, и подчеркнул важность учета мнений жителей.
«Для людей очень важно ощущать, что их мнение учитывается, что с ними поддерживают связь, что их слышат и оберегают. Обеспечить жителям безопасность — основная задача», — подчеркнул он.
В свою очередь Вячеслав Муравьев призвал граждан незамедлительно обращаться в полицию с любыми проблемами, чтобы они могли быть решены максимально оперативно.