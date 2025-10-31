Встреча сотрудников полиции с жителями микрорайона Дружба прошла в Мытищах

В микрорайоне Дружба 28 октября прошла встреча жителей с представителями 1-го отдела МУ МВД «Мытищинское» и депутатом городского округа Мытищи Вячеславом Муравьевым. Жители выразили озабоченность по поводу частых конфликтов с нетрезвыми потребителями алкогольной продукции магазина, которые зачастую сопровождаются угрозами в адрес граждан.

В связи с этим было принято решение о более тесном взаимодействии с правоохранительными органами для получения обратной связи и поддержки. Начальник 1-го отдела полиции Алексей Кудашкин подтвердил, что взял этот вопрос под личный контроль и пообещал усилить меры по обеспечению безопасности и правопорядка.

Кроме того, жители пожаловались на ухудшение санитарных условий из-за проживания мигрантов. В ответ на это представители полиции и депутатского корпуса предоставили жителям список контактных номеров для оперативного решения возникающих проблем.