Встреча сотрудников Госавтоинспекции и автоперевозчиков прошла в Балашихе

Совещание с участием представителей Госавтоинспекции, Ространснадзора и пассажирских автотранспортных предприятий прошло в городском округе Балашиха. Темой обсуждения стала безопасность дорожного движения и меры профилактики дорожно-транспортных происшествий при осуществлении пассажирских перевозок.

Представители Госавтоинспекции озвучили статистику ДТП, произошедших на территории округа, и акцентировали внимание на необходимости строгого соблюдения скоростного режима и правил перевозки пассажиров, особенно при использовании городского наземного транспорта.

Отдельное внимание в ходе встречи было уделено анализу причин ДТП, среди которых — несоблюдение режима труда и отдыха водителями, недостаточная техническая подготовка транспортных средств и проблемы, связанные с прохождением технического осмотра.

Также участники обсудили влияние возрастных особенностей водительского состава на безопасность перевозок, готовность школьных автобусов к новому учебному году и соблюдение требований к водителям, задействованным в перевозке детей.

По итогам встречи автоперевозчикам напомнили о повышенной ответственности, которую они несут за безопасность пассажиров, и необходимости неукоснительного соблюдения всех норм и требований транспортной дисциплины.