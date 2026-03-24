Встреча со школьниками по вопросам грантовой поддержки прошла в Воскресенске

Учащиеся школы «Горизонт» встретились в молодежном центре «Олимпиец» со студенткой Викторией Федосеевой, реализующей проект при поддержке Росмолодежь.Гранты. В рамках мероприятия прошел показ фильма.

Виктория — воспитанница Московского педагогического государственного университета. Она поделилась с ребятами историей своего успеха: как зародилась идея, как формировалась команда и как удалось получить государственную поддержку. Отдельное внимание она уделила теме сохранения культурного наследия.

Волонтеры центра познакомили ребят с механизмами грантовой поддержки, а главным событием встречи стал показ документальной картины «Звон». Фильм посвящен русской традиции колокольного звона. После просмотра школьники активно включились в обсуждение, задавали вопросы о съемках и о том, что вдохновило автора на создание проекта.

Такие мероприятия, по мнению организаторов, помогают развивать творческий потенциал молодежи и показывают, как можно воплотить свои инициативы благодаря участию в грантовых конкурсах.