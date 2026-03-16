Встреча школьников с промышленниками прошла в Воскресенске

Внеурочное занятие «Разговоры о важном», посвященное промышленности России, состоялось в школе № 3 Воскресенска 16 марта. На встречу с ребятами пришли глава городского округа Алексей Малкин, а также представители воскресенских филиалов «ВМУ» ОХК «Уралхим» и завода «Технофлекс», НПО «Аста», тепличного комплекса «Подмосковье».

Промышленники рассказали учащимся о деятельности заводов, востребованных профессиях и перспективах для молодых специалистов. Глава Воскресенска подчеркнул, что развитие города неразрывно связано с работой местных заводов и фабрик.

«На сегодняшний день в округе успешно функционируют более 60 производственных предприятий различного профиля: химические, строительные, пищевые и другие. Они не только обеспечивают жителей рабочими местами, но и вносят весомый вклад в экономику всего региона», — отметил Алексей Малкин.

Школьники также узнали, какие навыки необходимы для успешной работы в реальном секторе экономики, и смогли задать интересующие их вопросы специалистам.