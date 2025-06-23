Встреча школьников с олимпийской чемпионкой Юлией Гущиной прошла в Подольске

Участники проекта «Умные каникулы» из школы № 18 имени Подольских курсантов задали вопросы о спорте и жизни олимпийской чемпионке, победительнице чемпионата мира по легкой атлетике Юлии Гущиной. Мероприятие приурочили к Международному Олимпийскому дню.

Встреча состоялась в рамках проекта «100 вопросов чемпиону». Сначала школьники исполнили гимн, а после пообщались с Юлией Гущиной. Ребят интересовали разные аспекты спортивной карьеры — от истоков мотивации и первых шагов в спорте до преодоления трудностей и особенностей жизни профессионального атлета.

«Мне очень приятно, что меня пригласили. Быть спортсменом — это очень интересная профессия. И я хочу, чтобы как можно больше ребят начали заниматься спортом. Желаю, чтобы вашими спутниками по жизни были воля к победе, русский дух и непоколебимая сила», — сказала Юлия Гущина.

Международный олимпийский день отмечают 23 июня. В этот день в 1894 году был создан Международный олимпийский комитет (МОК).