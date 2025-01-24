Встреча школьников с дизайнером Натальей Советской прошла в Подольске

Профориентационные мероприятия для школьников ежемесячно проходят в культурно-досуговом центре «Южный». На этот раз учащиеся 4-й гимназии пообщались с членом Общественной палаты Подольска Натальей Советской.

Дизайнер рассказала ребятам о тонкостях своей профессии и представила свою зимнюю коллекцию одежды в русском стиле. Наталья Советская отметила, что современная стильная одежда может быть выполнена с элементами национальной символики. Каждый образ юноши и девушки встречали с восторгом и аплодисментами.

«Мне хочется одевать молодежь в нашу русскую одежду. Привить подрастающему поколению культуру, чтобы их гардероб был современным, лаконичным и патриотичным», — поделилась дизайнер.

На следующем занятии по профориентации, которое состоится в феврале, о своей профессии старшеклассникам расскажет фотограф Юлия Сарычева.