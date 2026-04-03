Встреча школьников с детской писательницей прошла в Мытищах

В Центральной детской библиотеке Мытищ прошла творческая встреча с Ольгой Клушиной, членом Союза писателей России, специализирующимся на детской и юношеской литературе. Мероприятие состоялось в обновленном пространстве библиотеки в рамках Международного дня детской книги.

Писательница не только общалась с юными читателями, но и организовала различные интеллектуальные игры во время встречи. Участники мероприятий продемонстрировали отличные знания в разных областях, включая «фольклорное население леса», что порадовало писательницу их эрудицией.

«Ольга совсем недавно выпустила новую книгу, и именно с этим свежим литературным произведением она сегодня познакомила наших детей. Такие мероприятия вдохновляют ребят и пробуждают интерес к чтению», — сообщила заведующая Центральной детской библиотекой Лариса Калинина.