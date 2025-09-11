Встреча с жителями в формате выездной администрации прошла в Мытищах

Прием вели глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая, сотрудники администрации, депутат Мособлдумы Михаил Мурзаков, депутаты Совета депутатов муниципалитета, нотариусы, представители ресурсоснабжающих организаций и Общественной палаты. На свои вопросы жители получили развернутые ответы.

Наиболее актуальными были темы: оказания гуманитарной помощи и социальной поддержки участников специальной военной операции, содержания многоквартирных домов, ремонта дорог, благоустройства территорий, земельно-имущественные, капитального ремонта многоквартирных домов. Вопросы, которые потребуют дополнительной проработки, взяли на контроль профильные ведомства.

Отметим, что проект «Выездная администрация» инициировал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Важное условие подобных встреч — присутствие представителей региональной власти, профильных служб и депутатов, которым жители смогут задать интересующие их вопросы из различных сфер.