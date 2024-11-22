Встреча с жителями по вопросам здравоохранения прошла в поликлинике Мытищ

Медики провели прием горожан в детской поликлинике № 4. Врачи проконсультировали собравшихся по вопросам вакцинации, записи к узким специалистам и получения льготных лекарств.

В рамках мероприятия жители городского округа Мытищи пообщались с заведующей поликлиникой № 1 Еленой Карановой, заведующей детской поликлиникой № 4 Оксаной Мелентьевой и руководителем управления по обеспечению социальных гарантий администрации Мытищ Натальей Тер-Григорьян.

«Обратилась по поводу обеспечения льготными лекарствами. Мы уже четвертый месяц не можем получить необходимые препараты. Ранее я уже обращалась к главному врачу поликлиники и пыталась решить эту проблему, а сейчас пришла на тематический прием, поделилась своей проблемой и, надеюсь, что помогут. Мне сказали, что вопрос решат в частном порядке», — поделилась участница встречи Елена Фитер.

Дату и время следующего приема в ближайшее время опубликуют на сайте и в социальных сетях администрации.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».