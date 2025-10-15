Встреча с жителями по вопросам водоснабжения прошла в Мытищах

Разговор с жителями улиц Полевой и Луговой провели в формате срочной выездной администрации. Директор управления жилищно-коммунального хозяйства округа Станислав Карнаухов лично ответил на все вопросы.

Главной темой обсуждения стала проблема, связанная с сетями водоснабжения. Жителям объяснили, что для решения сложившейся ситуации необходимо провести обследование коммуникаций. Это позволит определить их состояние, местоположение и возможные проблемы. Результаты обследования будут рассмотрены на техническом совете, где примут решение о дальнейших действиях.

Если сети признают бесхозяйными, муниципалитет сможет взять на себя ответственность за их обслуживание и эксплуатацию. Обследование будет проведено до 27 октября.

Жители улиц Полевой и Луговой выразили надежду на скорейшее решение проблемы и улучшение качества водоснабжения. Встреча завершилась договоренностью о проведении дальнейших консультаций с ними и информировании о ходе работ.