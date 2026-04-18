Встреча с жителями по вопросам благоустройства территории прошла в Мытищах

В Мытищах обсудили модернизацию детской игровой зоны на улицах Комарова и Рождественской. Площадь территории, требующей обновления, превышает 1 600 квадратных метров.

Для решения вопроса была организована выездная администрация, в которой приняли участие профильные специалисты, управляющие компании и местные жители.

Управляющим компаниям поручено до начала мая провести текущий ремонт и привести площадку в нормативное состояние. В дальнейшем вместе с жителями обсудят возможные варианты модернизации, включая замену малых архитектурных форм с других демонтируемых площадок. Также будет проработано несколько вариантов эскизного проекта благоустройства с учетом инженерных коммуникаций и возможности подключения к системе видеонаблюдения «Безопасный регион».