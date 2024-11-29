Глава Люберец провел встречу с жителями на предприятии в Краскове

Выездная встреча руководителя муниципалитета Владимира Волкова с горожанами прошла на предприятии «Тензо-М». Глава округа и сотрудники администрации ответили на вопросы работников компании.

Владимир Волков отметил, что на активно развивающемся предприятии трудятся более 350 человек, большая часть которых является жителями муниципалитета. «Поэтому и приняли решение для удобства коллектива приехать непосредственно на предприятие», — пояснил глава Люберец.

Жителей города интересовали вопросы содержания многоквартирных домов, благоустройства территорий, ремонта дорог и строительства тротуаров, сферы образования и другие темы. Разъяснения по большей части обращений были даны во время встречи, остальные будут отработаны в ближайшее время.

Владимир Волков поблагодарил работников предприятие и его генерального директора Михаила Сенянского активное участие в жизни Люберец.

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