Встреча с жителями блокадного Ленинграда прошла в Балашихе

Встречу школьников и студентов с жителями блокадного Ленинграда провели в Балашихе. Мероприятие организовали местные молодогвардейцы 27 января, в день 82-й годовщины полного освобождения города.

Ветераны Евгения Обижаева и Людмила Птах поделились с молодежью воспоминаниями о детстве и юности в осажденном городе.

Блокадницы рассказали, как жители помогали друг другу и радовались каждой победе на фронте. Отдельно они затронули историю о суточной норме хлеба в 125 граммов, которая была для многих единственным шансом на выжитие. По словам организаторов, школьники и студенты слушали эти истории в полной тишине.

Встреча стала символом сохранения исторической памяти о героизме и стойкости защитников и жителей Ленинграда. Блокада города началась 8 сентября 1941 года и длилась 872 дня, завершившись полным освобождением 27 января 1944 года в результате Ленинградско-Новгородской операции.