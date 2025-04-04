Встреча с женами бойцов СВО прошла в Ленинском округе

В Ленинском округе представители администрации и координационного военно-патриотического центра «Стратегия» встретились с женами участников СВО, ветераном спецоперации и волонтерами, которые оказывают помощь бойцам. На мероприятии супруге военнослужащего вручили медаль «Храни Господь мужей любимых» от «Российского союза офицеров запаса».

На встрече обсудили организацию патриотических мероприятий.

«Обмен опытом очень важен, особенно для аналитики различных проблемных вопросов, решения важных задач и составления будущих проектов. Выражаем благодарность представителям администрации муниципалитета за участие в нашем мероприятии. Для нас это очень важно и нужно, мы чувствуем эту поддержку», — сказала руководитель координационного военно-патриотического центра «Стратегия» Елена Перепелица.

Участники также поделились личным опытом в организации мероприятий и внесли предложения по их проведению.

Жене участника СВО вручили медаль «Храни Господь мужей любимых» от «Российского союза офицеров запаса». Женщина помогает фронту и навещает супруга в зоне боевых действий.

«Чтобы выдержать такие трудности, нужно иметь такую железную силу воли, как у вас, дорогие жены. Выражаю благодарность за ваше мужество и за то, что пригласили к вам на встречу. Подобные мероприятия должны проходить регулярно, чтобы наши солдаты знали и чувствовали, что их поддерживают, оказывают всестороннюю помощь и ждут. Наша сплоченность очень помогает бойцам и поддерживает их моральный дух», — сказала советник главы Ленинского городского округа Татьяна Вуевич.