Встреча с ветеранами боевых действий прошла в школе № 2 в Котельниках
В школе № 2 прошла патриотическая встреча подрастающего поколения с военными. Ученикам рассказали о том, что значить любить и защищать Родину.
Артур Паскаль — ветеран боевых действий. Он добровольцем защищал страну в зоне СВО. Артур недавно получил второе высшее образование и устроился учителем основ безопасности и защиты Родины в школу № 2 в Котельниках.
«Самое главное, чему я учу детей, — это патриотизм. Любить и защищать Родину — это самая главная моя задача», — сказал ветеран боевых действий Артур Паскаль.
В гостях — ветераны войны в Афганистане, участники спецоперации и военнослужащие. Бойцы рассказали о своей службе в армии.
«Я хочу в ВДВ служить. Мне говорят: „У тебя прыжков нет“. Я говорю: „Дайте мне две недели“. Я — на седьмом небе, когда меня вызвали в ту команду», — поделился муниципальный депутат в Котельниках Михаил Набокин.
Школьники участвуют в конкурсе «Готов служить России». Некоторые из них планируют стать военнослужащими.
«Важно понимать молодому поколению, что необходимо быть умным, необходимо учиться естественным наукам, обращаться с техникой, потому что в нашей реалии войны показывают, что сейчас основные задачи вооруженных сил — создать максимально большую группировку дронов, которая будет работать на самых сложных участках и сложных направлениях», — добавил командир воинской части № 43431-5 Михаил Мокшин.
В завершении встречи актер Сергей Походаев исполнил несколько песен.