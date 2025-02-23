Встреча с ветеранами боевых действий прошла в школе № 2 в Котельниках

В школе № 2 прошла патриотическая встреча подрастающего поколения с военными. Ученикам рассказали о том, что значить любить и защищать Родину.

Артур Паскаль — ветеран боевых действий. Он добровольцем защищал страну в зоне СВО. Артур недавно получил второе высшее образование и устроился учителем основ безопасности и защиты Родины в школу № 2 в Котельниках.

«Самое главное, чему я учу детей, — это патриотизм. Любить и защищать Родину — это самая главная моя задача», — сказал ветеран боевых действий Артур Паскаль.

В гостях — ветераны войны в Афганистане, участники спецоперации и военнослужащие. Бойцы рассказали о своей службе в армии.

«Я хочу в ВДВ служить. Мне говорят: „У тебя прыжков нет“. Я говорю: „Дайте мне две недели“. Я — на седьмом небе, когда меня вызвали в ту команду», — поделился муниципальный депутат в Котельниках Михаил Набокин.