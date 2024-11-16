Встреча с участником СВО прошла в Мытищах

Муниципальный депутат городского округа Мытищи Юрий Гончарук встретился с участником специальной военной операции, который находится в отпуске. Боец рассказал истории о службе на передовой и поделился своими мыслями.

Участник СВО рассказал о рисках, с которыми сталкиваются военные при выполнение боевых задач, а также о том, что для всех участников СВО важна поддержка и помощь.

«Поддержка военнослужащих должна быть не только на словах, но и на деле. Поэтому важно обеспечить им необходимую техническую поддержку и ресурсы для эффективного выполнения задач», — сказал Юрий Гончарук.

Напомним, оказать помощь участникам специальной военной операции можно в отделении партии «Единая Россия» в доме № 37 на улице Мира.

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