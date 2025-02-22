Встреча с участниками СВО ко Дню защитника Отечества прошла в Химках

В Химках в Доме культуры «Лунево» прошел «Час мужества» ко Дню защитника Отечества. Перед гостями выступили участники специальной военной операции.

«Мужество — это не отсутствие страха, а умение действовать вопреки ему. Когда видишь, как наши ребята под огнем помогают мирным жителям, понимаешь: мы здесь не просто по приказу. Мы — продолжение тех, кто защищал Россию веками», — рассказал Ярослав Папуша.

В числе приглашенных — боец Ярослав Папуша, волонтер-водитель Аргам Карапетян и доброволец из Курской области Александр Келенджеридзе.

Участники СВО рассказали о прохождении службы. Гости увидели эксклюзивные кадры с передовой, в том числе доставку гуманитарной помощи и восстановление разрушенной инфраструктуры.

«Героизм растет из памяти о предках и любви к своим близким. Сегодняшние защитники — это наследники победителей 1945 года, и наша задача — передать эту связь эпох новым поколениям», — отметила директор ДК Лунево Олеся Кузьмина.

Лидер Движения общественной поддержки Егор Ченюк отметил, что подобные встречи играют ключевую роль в укреплении связи между поколениями, сохранении исторической памяти и воспитании любви к Родине. Такие мероприятия проводят благодаря масштабной патриотической программе, которая реализуется в Химках с июля 2024 года.