Встреча с учащимися предпринимательских классов прошла в Мытищах

Пресс-секретарь отделения общественной организации «Опора России в Подмосковье» Анна Косицына поделилась со школьниками знаниями о том, как начинающим и опытным предпринимателям в современных условиях продвигать свой бизнес в медиа, создавать привлекательные тексты и взаимодействовать с журналистами.

«Это очень актуальная тема для каждого бизнесмена. Выступить с такой лекцией я решила перед молодым поколением, потому что они ближе всего к тому, чтобы выпуститься и начать организовывать какой-то бизнес. Соответственно, эта информация им однозначно пригодится», — сказала Анна Косицына.

Руководитель общественной приемной уполномоченного по защите прав предпринимателей в городском округе Мытищи Роман Коробейкин рассказал о том, какие меры поддержки Общественная палата Мытищ предлагает местным бизнесменам.

Десятиклассница Виктория Бубнова поделилась, что ей понравилось мероприятие. После школы девушка хочет стать предпринимателем и планирует поступить в Московский государственный университет имени Ломоносова на специальность «Управление бизнесом». В будущем Виктория мечтает заниматься бизнес-аналитикой.

«Эта дисциплина предусматривает анализ положительных и отрицательных качеств компании, а также возможность приведения к лидерству на рынке. Я для себя рассматриваю направление, нацеленное на общение с людьми и движение вперед. Возможно, это может быть туризм», — рассказала школьница.