Встреча с современными поэтами и писателями Москвы и Подмосковья пройдет в Лобне

«Петровские чтения» проведут в выставочном зале Центральной библиотеки Лобни. Жители смогут поучаствовать в литературно-музыкальной встрече с представителями современной литературы.

Каждый гость вечера сможет получить рождественский подарок в виде авторских книг. Встреча состоится 18 января в 14:30.

Культурные мероприятия регулярно проводят для жителей Лобни. В том числе в Центральной библиотеке организуют бесплатные творческие и образовательные занятия, мастер-классы, встречи, беседы, различные лекции и чтения.

Ранее мы рассказывали о том, что творческий мастер-класс, приуроченный к празднованию Старого Нового года, провели в школе № 7 имени Б. Н. Орлова в Лобне. В нем поучаствовали представители администрации округа, муниципальные депутаты, а также депутат Государственной думы Ирина Роднина.