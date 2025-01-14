Депутат Госдумы Ирина Роднина приняла участие в творческом мастер-классе в Лобне
Художественное занятие «Новогоднее чудо своими руками» провели в школе № 7 имени Б. Н. Орлова в Лобне. Мероприятие посетила депутат Государственной думы Российской Федерации Ирина Роднина.
Участниками мастер-класса также стали ученики этого образовательного учреждения, представители администрации и Совета депутатов городского округа Лобня.
Событие посвятили празднованию Старого Нового года. Под руководством опытных педагогов изобразительного искусства и технологии Елены Выборновой, Татьяны Бочаровой и Анастасии Австриевских участники изготовили елочные игрушки. После их разместили на школьной елке.
Также Ирина Роднина передала участникам мастер-класса подарки.
Ранее мы рассказывали о том, что в Лобне пройдет праздник зимних народных забав. Его проведут сегодня возле Дома культуры «Красная поляна».