Депутат Госдумы Ирина Роднина приняла участие в творческом мастер-классе в Лобне

Художественное занятие «Новогоднее чудо своими руками» провели в школе № 7 имени Б. Н. Орлова в Лобне. Мероприятие посетила депутат Государственной думы Российской Федерации Ирина Роднина.

Участниками мастер-класса также стали ученики этого образовательного учреждения, представители администрации и Совета депутатов городского округа Лобня.

Событие посвятили празднованию Старого Нового года. Под руководством опытных педагогов изобразительного искусства и технологии Елены Выборновой, Татьяны Бочаровой и Анастасии Австриевских участники изготовили елочные игрушки. После их разместили на школьной елке.

Также Ирина Роднина передала участникам мастер-класса подарки.

Ранее мы рассказывали о том, что в Лобне пройдет праздник зимних народных забав. Его проведут сегодня возле Дома культуры «Красная поляна».