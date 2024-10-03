Встреча с семьями участников СВО прошла в библиотеке Мытищ

В библиотеке имени Дмитрия Кедрина собрались глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая, председатель Совета депутатов Андрей Гореликов, депутат Григорий Шаповалов и начальник управления по социальной политике Наталья Тер-Григорьян. Вместе с семьями участников специальной военной операции они обсудили вопросы мер поддержки и отправки гуманитарных грузов на фронт.

«Мы всегда готовы встречаться, решать те или иные вопросы. Конечно, иногда нет финансовых возможностей, иногда не хватает полномочий, но мы все равно пытаемся разрешить ситуацию. В настоящее время, когда многие мужчины стоят на защите Родины, их родные и близкие должны чувствовать себя окруженными заботой и вниманием», — отметила Юлия Купецкая.

На мероприятии отметили, что члены семей мобилизованных могут обратиться в штаб по оказанию помощи военнослужащим СВО и их семьям в Мытищах по адресу: улица Мира, дом № 9, кабинет 2. Туда же можно отдать гумпомощь для отправки на фронт. Второй пункт для передачи гуманитарного груза — местное отделение партии «Единой России» по адресу: улица Мира, дом № 37. Подробная информация по телефонам горячей линии: 122, работает круглосуточно, и 8 (985) 858-38-74.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».