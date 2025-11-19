Встреча с семьями погибших сотрудников прошла в УМВД России в Красногорске

Начальник УМВД России по городскому округу Красногорск подполковник полиции Дмитрий Богомолов 18 ноября встретился с вдовами и членами семей сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей. На мероприятии присутствовала старший специалист по воспитательной работе группы морально-психологического обеспечения ОРЛС УМВД Леся Панасенко.

Дмитрий Богомолов выразил свое уважение женщинам и поблагодарил их за пронесенную через годы память о подвиге погибших мужей и сыновей.

Руководитель Управления подчеркнул, что заботе о семьях сотрудников полиции, погибших при выполнении служебных обязанностей, уделяется самое пристальное внимание. Многие из участниц встречи обратились к Дмитрию Богомолову с различными просьбами.

За чашкой чая подполковник полиции побеседовал с женщинами об их проблемах, жизни, мечтах и пообещал всестороннюю поддержу.