Встреча с путешественником Антоном Кротовым прошла в библиотеке в Красногорске

Зал Центральной библиотеки был полон читателей, желающих увидеть и услышать интересного рассказчика. Героем вечера стал известный путешественник, писатель и блогер Антон Кротов.

Этот удивительный человек побывал во всех регионах России и более чем в 150 странах мира, написав 67 книг о своих приключениях. Антон Кротов поделился с собравшимися своими впечатлениями о разных уголках планеты. Он рассказал о ночевках на небоскребах Чикаго и прогулках по улочкам Сиднея, встречах с папуасами и отдыхе в заполярной тайге при температуре 40 градусов мороза.

Писатель также дал жителям Красногорска практические советы для путешественников. Читатели задали Антону Кротову множество вопросов. Их интересовали любимые места блогера и страны, где можно остановиться бесплатно на ночлег, бюджет поездок, а также планы путешественника на будущее.

Встреча с Антоном Кротовым стала настоящим праздником для любителей путешествий и приключений.