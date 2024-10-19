Встреча с почетными гражданами округа прошла в галерее искусств в Мытищах

В городском округе Мытищи состоялся круглый стол с участием почетных жителей, на котором обсудили актуальные темы развития округа и предложили новые инициативы. Первый заместитель главы округа Людмила Иванова выразила благодарность почетным гражданам за их активное участие в жизни муниципалитета.

Ключевыми темами обсуждения стали благоустройство парковых зон и придомовых территорий, капитальный ремонт жилых домов, а также строительство и ремонт социальных объектов и дорог. Эти вопросы вызвали живой интерес и активное обсуждение среди участников встречи.

Председатель окружного Совета депутатов Андрей Гореликов отметил, что в этом году был сформирован новый состав Совета. Он поблагодарил жителей за активное участие в выборах и представил новых членов Совета, которые также являются Почетными гражданами. Среди них: Наталья Гречаная, занявшая пост первого заместителя председателя Совета депутатов; Виктор Сошин, член Союза писателей России, который уже много лет входит в состав Совета; и Вячеслав Муравьев, руководитель юнармейского движения и местного отделения всероссийской организации «Боевое братство», председатель Совета ветеранов.

Кроме того, участникам круглого стола была представлена юбилейная выставка Заслуженного художника Российской Федерации, директора Мытищинской галереи искусств Марины Домниковой под названием «Жостово — как судьба». На выставке представлено более ста произведений из личной коллекции автора, что стало приятным дополнением к продуктивному обсуждению.

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