Встреча с писателем Татьяной Шаровой пройдет в парке в Мытищах

«Сокровища Мытищ» — новая работа Татьяны Шаровой, ориентированная на учеников начальной школы. Первая художественная краеведческая книга рассказывает детям об истории города и людях, которые оставили в ней след. Узнать из нее можно о местом женском авиационном полке, члены которого во время Великой Отечественной войны, рискуя жизнью, совершили множество подвигов. Есть в книге рассказ и про известный на весь мир первый в России водопровод, названный Екатерининским. Был он на то время главным источником питьевой воды для жителей столицы. «Сокровища Мытищ» поведают читателям и о необычном памятнике самовару, созданному на основе картины «Чаепитие в Мытищах близ Москвы» известного художника Василия Перова.

Говорится в книге и о главных достопримечательностях Мытищ: театре кукол «Огниво» и Мытищинском историко-художественном музее. Важные для округа предприятия автор тоже не обошла стороной, рассказав и про вагоностроительный завод «Метровагонмаш», и про «Особое конструкторское бюро кабельной промышленности», и про другие градообразующие предприятия и их роль к развитии родного края.

Интересные рассказы от Татьяны Шаровой будут дополнять чаепитие со сладостями и интерактивная программа «Буриме». Пройдет мероприятие в «Артбоксе» парка Ветеранов с 12:00 до 14:00.