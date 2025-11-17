Встреча с писателем прошла в историко-художественном музее в Мытищах

Мероприятие приурочили к 75-летию литератора. Владимир Полушин в 1999 занял пост вице-президента фонда, объединившего потомков Александра Пушкина. Помимо этого, он создал работы, посвященные выдающимся авторам, которые полюбились читателям.

Центральным событием встречи стала презентация новой книги стихов под названием «По следам Спасителя». Автор охарактеризовал произведение как осмысление духовности, литературы, творчества и личного мировоззрения. «Книга, над которой я работал четверть века. Пережитые мной моменты — война, переезды, служение на различных ролях — постепенно образовывали содержание этой книги. Вошли в нее только те стихи, которые представили мое православное видение как поэта», — рассказал писатель.

Выступили на встрече близкие и коллеги Владимира Полушина общественные творческие деятели, литераторы и поэты. Первый заместитель ответственного секретаря Союза писателей России Геннадий Иванов отметил уникальную многогранность автора подчеркнув, что многолетний опыт работы с генералом Александром Лебедем сформировал его как личность с богатой историей. «Книга писателя включила в себя все аспекты его многогранной жизни, и я уверен, что она будет очень полезной для молодого поколения», — сказал Геннадий Иванов.