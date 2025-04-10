Встреча с летчиком-космонавтом Михаилом Корниенко прошла в Раменском
В Раменском инженерном центре «Первопроходец» прошла встреча с Героем России, летчиком-космонавтом Михаилом Корниенко. В мероприятии приняли участие дети сотрудников АО «ИТТ», АО «РПКБ», воспитанники центра, школьники, студенты-целевики технических вузов и Раменского колледжа.
Встречу с Михаилом Корниенко организовали в рамках некоммерческого проекта «Встреча с героем», реализуемого акционерным обществом «Инерциальные технологии» совместно с инженерным центром «Первопроходец».
Гость подробно ответил на все вопросы, рассказал про подготовку космонавтов, управление кораблем, о жизни в условиях невесомости и перспективах развития авиационно-космической промышленности. Ребята задали вопросы про ощущения во время пребывания в космосе и виды на Землю с высоты.
«Считаю, что такие встречи очень важны для нашего подрастающего поколения», — написал глава Раменского муниципального округа Эдуард Малышев в соцсетях.
Карьерный путь Михаила Корниенко начался в московской милиции. Затем он трудился в должности инженера в Конструкторском бюро общего машиностроения сначала в Москве, а затем — на Байконуре. Перед тем, как стать космонавтом, Михаил Борисович работал инженером в РКК «Энергия» и занимался подготовкой космонавтов к выходам в открытый космос.
С 2010 года Михаил Корниенко удостоен звания летчика-космонавта России. Он пробыл в космосе 516 суток, 10 часов, одну минуту и восемь секунд, а в открытом космосе — 12 часов 17 минут.
Михаил Корниенко награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени и удостоен медали имени Алексея Леонова.