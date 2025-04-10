Встреча с летчиком-космонавтом Михаилом Корниенко прошла в Раменском

В Раменском инженерном центре «Первопроходец» прошла встреча с Героем России, летчиком-космонавтом Михаилом Корниенко. В мероприятии приняли участие дети сотрудников АО «ИТТ», АО «РПКБ», воспитанники центра, школьники, студенты-целевики технических вузов и Раменского колледжа.

Встречу с Михаилом Корниенко организовали в рамках некоммерческого проекта «Встреча с героем», реализуемого акционерным обществом «Инерциальные технологии» совместно с инженерным центром «Первопроходец».

Гость подробно ответил на все вопросы, рассказал про подготовку космонавтов, управление кораблем, о жизни в условиях невесомости и перспективах развития авиационно-космической промышленности. Ребята задали вопросы про ощущения во время пребывания в космосе и виды на Землю с высоты.

«Считаю, что такие встречи очень важны для нашего подрастающего поколения», — написал глава Раменского муниципального округа Эдуард Малышев в соцсетях.